ಪ್ಲೇನ್ ಸೀರೆಗೆ ಗ್ಲಾಮ್ ಟಚ್, ಈ 6 ಡಿಸೈನರ್ ಸ್ವೀಟ್‌ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

fashion Mar 27 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:pinterest
ರೆಡ್ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಸ್ವೀಟ್‌ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಪ್ಲೇನ್ ಸೀರೆ ಜೊತೆ ರೆಡ್ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಸ್ವೀಟ್‌ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿದರೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಸಾಫ್ಟ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಡೀಪ್-ನೆಕ್ ಡಿಸೈನ್ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೋಟಕ್ಕೆ ಗ್ಲಾಮರ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
Image credits: pinterest
ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ವೀಟ್‌ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಫ್ಲೋರಲ್-ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ವೀಟ್‌ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ಲೌಸ್, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸೀರೆಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಗುರವಾದ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟ್, ಇದನ್ನು ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
ಸೀಕ್ವಿನ್-ವರ್ಕ್ ಸ್ವೀಟ್‌ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಸೀಕ್ವಿನ್‌ಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಈ ಬ್ಲೌಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇನ್ ಸೀರೆಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊಳೆಯುವ ಡಿಸೈನ್ ಬೆಳಕನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ.
Image credits: instagram
ಪೇಸ್ಟಲ್ ಸ್ವೀಟ್‌ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಮೃದುವಾದ ಪೇಸ್ಟಲ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಈ ಸ್ವೀಟ್‌ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ಲೌಸ್, ಸೌಮ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಗಲಿನ ಹೊತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
Image credits: pinterest
ಬ್ಯಾಕ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ವೀಟ್‌ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಬ್ಯಾಕ್‌ಲೆಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಸ್ವೀಟ್‌ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ಲೇನ್ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಧರಿಸಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಷನ್ ಗೇಮ್‌ಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊಸ ಟಚ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
Image credits: pinterest
ಕಸೂತಿ ಇರುವ ಸ್ವೀಟ್‌ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸವಿರುವ ಸ್ವೀಟ್‌ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ಲೌಸ್, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ನಿಮ್ಮ ಸೀರೆಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕಸೂತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest

