Kannada

1700 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಾರ, 2100 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಜ್ರ!

ವಿಶ್ವದ 8 ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಆಭರಣಗಳು ಯಾರ ಬಳಿ ಇವೆ?

fashion Feb 07 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Getty
Kannada

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಆಭರಣಗಳು

ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇವು ಕೇವಲ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲ, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿವೆ. ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ವಜ್ರಗಳ ತಿಳಿಯೋಣ

Image credits: Getty
Kannada

ಹೋಪ್ ಡೈಮಂಡ್: ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 2100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ

ಈ 45 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನ ನೀಲಿ ವಜ್ರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಮಿತ್ಸೋನಿಯನ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ನಿಗೂಢ ವಜ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಎ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಇನ್ ಬ್ಲೂಮ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್: ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 1700 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ

'ಎ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಇನ್ ಬ್ಲೂಮ್' ನೆಕ್ಲೇಸ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 11,551 ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟು ತೂಕ 383.4 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. 

Image credits: thejewelleryeditor.com
Kannada

ಪಿಂಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈಮಂಡ್: ಬೆಲೆ 600+ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ

ಪಿಂಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈಮಂಡ್ 59.60 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ವಜ್ರ. ಇದು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ವಜ್ರವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇದು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್‌ನ ಕಂಪನಿಯೊಂದರ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಒಪೆನ್‌ಹೈಮರ್ ಬ್ಲೂ: ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 450 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ

ಒಪೆನ್‌ಹೈಮರ್ ಬ್ಲೂ 14.62 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ನೀಲಿ ವಜ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ವಜ್ರವು ಜಿನೀವಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು.

Image credits: Getty
Kannada

ಪೀಕಾಕ್ ಬ್ರೂಚ್: ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 880 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ

ಪೀಕಾಕ್ ಬ್ರೂಚ್‌ನಲ್ಲಿ 1,300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಫ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ (Graff Diamonds) ಸಂಸ್ಥೆ ತಯಾರಿಸಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಭವ್ಯ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

Image credits: thejewelleryeditor.com
Kannada

ಎಲ್'ಇನ್‌ಕಂಪೇರಬಲ್ ಡೈಮಂಡ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್: ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 484 ಕೋಟಿ

ಎಲ್'ಇನ್‌ಕಂಪೇರಬಲ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 407.48 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನ ದೋಷರಹಿತ ವಜ್ರವಿದೆ. ಈ ಆಭರಣವನ್ನು ಮೌವಾಡ್ (Mouawad) ಕಂಪನಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಇದು ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ

Image credits: www.mouawad.com
Kannada

ಗ್ರಾಫ್ ಪಿಂಕ್ ಡೈಮಂಡ್: ಬೆಲೆ 400+ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ

ಗ್ರಾಫ್ ಪಿಂಕ್ ಡೈಮಂಡ್ 24.78 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನ 'ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಪಿಂಕ್' ವಜ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 2010ರಲ್ಲಿ ಸೋಥೆಬಿಸ್ (Sotheby’s) ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ $46 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

Image credits: Getty
Kannada

ಕೊಹಿನೂರ್ ವಜ್ರ

ಕೊಹಿನೂರ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯ ವಜ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಇತಿಹಾಸ ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಡಾಲರ್‌ಗಳೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜಮನೆತನದ ಕಿರೀಟದಲ್ಲಿದೆ

Image credits: Getty

ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗುರ ಹೆಂಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಸುಂದರ: ಇಲ್ಲಿದೆ 5 ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಡಿಸೈನ್

ಕುಳ್ಳಗಿರೋ ಹುಡ್ಗೀರು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲು ಬಂದಿವೆ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಹೈ ಹೀಲ್ಸ್

ಚಿನ್ನ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಫುಲ್ ಶೈನ್, ಆ್ಯಂಟಿ-ಟರ್ನಿಶ್ ನವಿಲು ಕಿವಿಯೋಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಲು ಬಜೆಟ್ ಇಲ್ವೇ?, ₹1500ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗುರ