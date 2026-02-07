ವಿಶ್ವದ 8 ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಆಭರಣಗಳು ಯಾರ ಬಳಿ ಇವೆ?
ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇವು ಕೇವಲ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲ, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿವೆ. ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ವಜ್ರಗಳ ತಿಳಿಯೋಣ
ಈ 45 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ನೀಲಿ ವಜ್ರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಮಿತ್ಸೋನಿಯನ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ನಿಗೂಢ ವಜ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
'ಎ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಇನ್ ಬ್ಲೂಮ್' ನೆಕ್ಲೇಸ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 11,551 ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟು ತೂಕ 383.4 ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ಪಿಂಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈಮಂಡ್ 59.60 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ವಜ್ರ. ಇದು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ವಜ್ರವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇದು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ನ ಕಂಪನಿಯೊಂದರ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿದೆ.
ಒಪೆನ್ಹೈಮರ್ ಬ್ಲೂ 14.62 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ನೀಲಿ ವಜ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ವಜ್ರವು ಜಿನೀವಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು.
ಪೀಕಾಕ್ ಬ್ರೂಚ್ನಲ್ಲಿ 1,300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಫ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ (Graff Diamonds) ಸಂಸ್ಥೆ ತಯಾರಿಸಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಭವ್ಯ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಎಲ್'ಇನ್ಕಂಪೇರಬಲ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 407.48 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ದೋಷರಹಿತ ವಜ್ರವಿದೆ. ಈ ಆಭರಣವನ್ನು ಮೌವಾಡ್ (Mouawad) ಕಂಪನಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಇದು ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ
ಗ್ರಾಫ್ ಪಿಂಕ್ ಡೈಮಂಡ್ 24.78 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ 'ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಪಿಂಕ್' ವಜ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 2010ರಲ್ಲಿ ಸೋಥೆಬಿಸ್ (Sotheby’s) ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ $46 ಮಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಕೊಹಿನೂರ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯ ವಜ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಇತಿಹಾಸ ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಳೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜಮನೆತನದ ಕಿರೀಟದಲ್ಲಿದೆ
