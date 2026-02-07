ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬರೀಗೈಲಿ ಹೋಗುವ ಬದಲು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಹೊಂದುವ ಈ ಗಿಫ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ.
ಇದು ಐಕಾನಿಕ್ ಗಿಫ್ಟ್. 'I Love You' ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಮುದ್ದಾದ ಉಂಗುರ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರು ನಿಮಗೆ 'ಯೆಸ್' ಹೇಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮತ್ತು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಂಪು, ಗುಲಾಬಿ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಗುಲಾಬಿಗಳ ಸುಂದರವಾದ ಬೊಕ್ಕೆ ನೀಡಬಹುದು.
ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಲು, ಒಂದು ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ. ಜೊತೆಗೆ, ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೆಸೇಜ್ ಕೂಡ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ 200 ರಿಂದ 300 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಮಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಇದು ಪರ್ಸನಲ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಗ್ ಮೇಲೆ 'I Love You' ಅಥವಾ 'Be Mine' ನಂತಹ ಕ್ಯೂಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೆಸಿ.
ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸುಂದರವಾದ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್, ಲಾಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಚೈನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ನಿಮಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಿಹಿಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಖಚಿತ. ಹಾಗಾಗಿ, ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್, ಮಿಲ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಅಥವಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ.
ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಫೋನ್ ಕವರ್ ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು. ಇದರ ಮೇಲೆ ಅವರ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಈ ಫೋನ್ ಕವರ್ಗಳು 200 ರಿಂದ 300 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
