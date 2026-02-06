ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ 925 ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಸಿಲ್ವರ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಜೊತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ 5 ಬೆಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾಲುಂಗುರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳಿನ ಅಳತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಆಫೀಸ್ ವೇರ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.
ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೆವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಪಡೆಯಲು ಈ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಕಾಲುಂಗುರ ಡಿಸೈನ್ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಗಳಿದ್ದು, ಕಲ್ಲಿನ ವಿನ್ಯಾಸ ಇದರ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಓಪನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾಲುಂಗುರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಲೀಫ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ನ ಓಪನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾಲುಂಗುರವನ್ನು ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
