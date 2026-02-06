Kannada

ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗುರದ 5 ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ನೋಡಿ

ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ 925 ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಸಿಲ್ವರ್‌ನ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಜೊತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ 5 ಬೆಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿವೆ.

fashion Feb 06 2026
Author: Anusha Kb Image Credits:miabytanishq and gemini
ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಲುಂಗುರ

ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಲುಂಗುರ ಮಹಿಳೆಯರ ಫೇವರಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕಚೇರಿಗೆ ಧರಿಸಲು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುವ ಕಾಲುಂಗುರ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಈ ಸುಂದರವಾದ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
Image credits: miabytanishq
ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾಲುಂಗುರ

ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾಲುಂಗುರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳಿನ ಅಳತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಆಫೀಸ್ ವೇರ್‌ಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.

Image credits: miabytanishq
ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಕಾಲುಂಗುರ

ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೆವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಪಡೆಯಲು ಈ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಕಾಲುಂಗುರ ಡಿಸೈನ್ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳಿದ್ದು, ಕಲ್ಲಿನ ವಿನ್ಯಾಸ ಇದರ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

Image credits: miabytanishq
ಆಂಗಲ್ ಕಾಲುಂಗುರ

ಆಂಗಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕಾಲುಂಗುರದ ಡಿಸೈನ್ ಸಿಂಪಲ್, ಸೋಬರ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕಚೇರಿಗೆ ಧರಿಸಲು ಇಂತಹ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು ಕಾಲಿಗೆ ಮಿನಿಮಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
Image credits: miabytanishq
ಲೀಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾಲುಂಗುರ

ಓಪನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾಲುಂಗುರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಲೀಫ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್‌ನ ಓಪನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾಲುಂಗುರವನ್ನು ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: miabytanishq

