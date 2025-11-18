ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಹೀಟರ್ ಬಳಸುವಾಗ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಉಪಕರಣಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
ತೇವಾಂಶದ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಣ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇದು ಚರ್ಮ ಒಣಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಸ್ತಮಾದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಟರ್ ಬಳಸುವಾಗ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಇದು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಕೆಮ್ಮು ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ರೂಮ್ ಹೀಟರ್ ಬಳಸುವಾಗ, ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಉಳಿದು ಅಲರ್ಜಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರೂಮ್ ಹೀಟರ್ಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ನಂತಹ ವಿಷಕಾರಿ ಅನಿಲಗಳು ಹೊರಸೂಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವಾತಾಯನ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿರುವುದು ಮತ್ತು ವೈರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿನ ದೋಷಗಳು ಬೆಂಕಿಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ರೂಮ್ ಹೀಟರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಕರ್ಟನ್ಗಳು, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಹೀಟರ್ ಬಳಿ ಇಡಬಾರದು.
ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಹೀಟರ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಇಡಬೇಡಿ. ಇದು ಉಪಕರಣಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
