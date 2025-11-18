Kannada

ರೂಮ್ ಹೀಟರ್

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಹೀಟರ್ ಬಳಸುವಾಗ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಉಪಕರಣಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.

Author: Ravi Janekal Image Credits:Getty
ಒಣ ವಾತಾವರಣ

ತೇವಾಂಶದ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಣ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇದು ಚರ್ಮ ಒಣಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳು

ಅಸ್ತಮಾದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಟರ್ ಬಳಸುವಾಗ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಇದು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಕೆಮ್ಮು ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು

ರೂಮ್ ಹೀಟರ್ ಬಳಸುವಾಗ, ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಉಳಿದು ಅಲರ್ಜಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರೂಮ್ ಹೀಟರ್‌ಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್‌ನಂತಹ ವಿಷಕಾರಿ ಅನಿಲಗಳು ಹೊರಸೂಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವಾತಾಯನ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡದ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿರುವುದು ಮತ್ತು ವೈರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿನ ದೋಷಗಳು ಬೆಂಕಿಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ

ರೂಮ್ ಹೀಟರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಕರ್ಟನ್‌ಗಳು, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪೇಪರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೀಟರ್ ಬಳಿ ಇಡಬಾರದು.

ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ಸ್ಥಳಗಳು

ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಹೀಟರ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಇಡಬೇಡಿ. ಇದು ಉಪಕರಣಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

