ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ 20 ರೂಪಾಯಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡಿಗೂ ನೀವು ಸಖತ್ ಲುಕ್ ನೀಡಬಹುದು. ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡಿ ಅಂಟಿಸಿ. ಗೋಡೆಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಮುಗೀತು!
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಗಾಜಿನ ಜಾರ್ಗಳಿವೆಯಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ, ಮೇಲೆ ಅರೋಮಾ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಡಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಅಲಂಕಾರ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ನೋಟ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಬ್ರೈಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಬಳಿದರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ರೂಮ್ ಕೂಡ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿದ್ದಿರೋ ಹಳೆ ಟೈರ್ಗೆ ಬ್ರೈಟ್ ಕಲರ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ, ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಹೂವಿನ ಗಿಡದ ಕುಂಡ ಇಡಿ. ಇದು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆ ಗಾಜು ಅಥವಾ ಮೆಟಲ್ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಗುಜರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಬದಲಿಗೆ, ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಅಥವಾ ನಿಜವಾದ ಹೂಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅಲಂಕರಿಸಿ.
ನಿಮ್ಮ ಜೀನ್ಸ್ ಹಳೆಯದಾಗಿದೆಯೇ? ಅದರ ಪಾಕೆಟ್ ಭಾಗವನ್ನು ಬಳಸಿ ಬುಕ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿ. ಅಥವಾ ಗೋಡೆಗೆ ನೇತುಹಾಕಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಬಳಸಬಹುದು.
