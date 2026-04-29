ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಖತ್ ಲುಕ್!

ಮನೆಯನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವೇಸ್ಟ್ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಲೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿವೆ 6 ಸಿಂಪಲ್ ಐಡಿಯಾಗಳು.
life Apr 29 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:instagram
ಅಗ್ಗದ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಕೊಡಿ ಯೂನಿಕ್ ಲುಕ್

ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ 20 ರೂಪಾಯಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡಿಗೂ ನೀವು ಸಖತ್ ಲುಕ್ ನೀಡಬಹುದು. ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡಿ ಅಂಟಿಸಿ. ಗೋಡೆಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಮುಗೀತು!

ಗಾಜಿನ ಜಾರ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಗಾಜಿನ ಜಾರ್‌ಗಳಿವೆಯಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ, ಮೇಲೆ ಅರೋಮಾ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಡಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಅಲಂಕಾರ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ನೋಟ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್‌ಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್‌ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಬ್ರೈಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಬಳಿದರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ರೂಮ್ ಕೂಡ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ.

ಹಳೆ ಟೈರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಿಡದ ಕುಂಡ ಇಡಿ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿದ್ದಿರೋ ಹಳೆ ಟೈರ್‌ಗೆ ಬ್ರೈಟ್ ಕಲರ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ, ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಹೂವಿನ ಗಿಡದ ಕುಂಡ ಇಡಿ. ಇದು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಮೆಟಲ್ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಕಲರ್‌ಫುಲ್ ಮಾಡಿ

ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆ ಗಾಜು ಅಥವಾ ಮೆಟಲ್ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಗುಜರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಬದಲಿಗೆ, ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಅಥವಾ ನಿಜವಾದ ಹೂಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅಲಂಕರಿಸಿ.

ಹಳೆ ಜೀನ್ಸ್‌ನ ಸಖತ್ ಬಳಕೆ

ನಿಮ್ಮ ಜೀನ್ಸ್ ಹಳೆಯದಾಗಿದೆಯೇ? ಅದರ ಪಾಕೆಟ್ ಭಾಗವನ್ನು ಬಳಸಿ ಬುಕ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿ. ಅಥವಾ ಗೋಡೆಗೆ ನೇತುಹಾಕಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಬಳಸಬಹುದು.

ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಹಗುರ ಪೋಚಂಪಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಇದೆ!

6 ಬೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲಂಗಿಂಗ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು: ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಲುಕ್ ಮಸ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ!

ಅತ್ತೆ ಮದುವೆಗೆ ರೆಡಿಯಾಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಪುಟಾಣಿ: ಇಲ್ಲಿವೆ ಸುಂದರ ಮೆಹಂದಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್!

2 ವರ್ಷದ ಮಗಳ ಪುಟ್ಟ ಪಾದಗಳಿಗೆ 6 ಹಗುರವಾದ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್!