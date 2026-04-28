2 ವರ್ಷದ ಮಗಳ ಪುಟ್ಟ ಪಾದಗಳಿಗೆ 6 ಹಗುರವಾದ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್!

ನಿಮ್ಮ 2 ವರ್ಷದ ಮುದ್ದಾದ ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಗೆಜ್ಜೆ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಯೂಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್.
fashion Apr 28 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:INSTAGRAM
2 ವರ್ಷದ ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಗೆಜ್ಜೆ

ನಿಮ್ಮ 2 ವರ್ಷದ ಮಗಳಿಗೆ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಗೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು. ಇಂತಹ ಗೆಜ್ಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: PINTEREST
ಜಾಲರಿ ಡಿಸೈನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಗೆಜ್ಜೆ

ಜಾಲರಿ ಡಿಸೈನ್ ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳ ಪಾದಗಳಿಗೂ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಡಿಸೈನ್‌ಗಾಗಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪಗಿರುವ ಗೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: PINTEREST
ಗೆಜ್ಜೆ ಇರುವ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಡಿಸೈನ್

ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಇರುವ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಹೊಳಪಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸದೆ, ನಿಮ್ಮ 2 ವರ್ಷದ ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಗೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

Image credits: INSTAGRAM
ಮೀನಾಕಾರಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಗೆಜ್ಜೆ

ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ 925 ಸಿಲ್ವರ್ ಗೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೀನಾಕಾರಿ ವರ್ಕ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: GEMINI AI
ಎಲೆ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಕಡಗ ಗೆಜ್ಜೆ

ಎಲೆ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುವ ಕಡಗ ಮಾದರಿಯ ಗೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಅದರ ಬಾಳಿಕೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಡಿಸೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಲುಕ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
ಕಲರ್‌ಫುಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇರುವ ಗೆಜ್ಜೆ

ಮಗಳ ಅಂದದ ಪಾದಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಲರ್‌ಫುಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇರುವ ಗೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇವು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವುದಲ್ಲದೆ, ಮಗಳ ಪಾದಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

Image credits: rajputii_jewellery_@instagram

