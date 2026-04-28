5-10 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಕೈಗಳಿಗೆ ಅರೇಬಿಕ್ ಮತ್ತು ಬುಟ್ಟಿ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಬ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೆಹಂದಿ ಡಿಸೈನ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ, ಬೆರಳುಗಳವರೆಗೆ ಚೈನ್ ಎಳೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಸುಲಭವಾದ ಮೆಹಂದಿ ಡಿಸೈನ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಲೋಟಸ್ ಅಂದರೆ ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ಕೈಯ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗ ಎರಡಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಚಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮಕ್ಕಳಿರಲಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡವರಿರಲಿ, ಬಳ್ಳಿ ಮೆಹಂದಿ ಡಿಸೈನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾಲರಿಯಂತಹ ಡಿಸೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮೆಹಂದಿ ಹಾಕಿದರೆ ಯೂನಿಕ್ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
1-2 ವರ್ಷದ ಪುಟಾಣಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ದಟ್ಟವಾದ ಮೆಹಂದಿ ಬದಲು, ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಹಾಕುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗಳಿಗೆ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಕೈತುಂಬಾ ಮೆಹಂದಿ ಬೇಕು ಎಂದು ಹಠ ಮಾಡಿದರೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಗುಂಬಜ್ ವರ್ಕ್ ಮೆಹಂದಿ ಹಾಕಬಹುದು. ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಹೂವು ಮತ್ತು ಕಮಾನಿನ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಳ್ಳಿಯಂತಹ ಜಾಲರಿ ಮೆಹಂದಿ ಎಂದಿಗೂ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ, ತೆಳುವಾದ ಗೆರೆಯಿಂದ ಜೋಡಿಸಿ.
ದೊಡ್ಡವರಿರಲಿ, ಮಕ್ಕಳಿರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಏಸ್ತೆಟಿಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಕೂಡ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರಿಯಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಹಗುರವಾದ ಚುಕ್ಕೆಗಳ ಜೊತೆ ಈ ರೀತಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಡಿಸೈನ್ ಹಾಕಿ.
