ವಾಶ್‌ರೂಮ್ ಹೋಟೆಲ್‌ನಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ!

life Mar 16 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:Getty
Kannada

10 ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್

ಬಾತ್‌ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕಲೆ, ಸೋಪಿನ ಪದರ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬೇಗನೆ ಶೇಖರವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಬಾತ್‌ರೂಮ್ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯ. 

Kannada

ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾದಿಂದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸೀಟ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್

ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸೀಟ್ ಮೇಲಿನ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸನೆ ತೆಗೆಯಲು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಉತ್ತಮ. ಸೀಟ್ ಮೇಲೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿನೆಗರ್ ಸೇರಿಸಿ. ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಬ್ರಶ್‌ನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.

Kannada

ನಿಂಬೆಯಿಂದ ನಲ್ಲಿಯ ಕಲೆ ತೆಗೆಯಿರಿ

ನಲ್ಲಿ, ಶವರ್ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಬಿಳಿ ಕಲೆಗಳು ಬೇಗನೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಬಳಸಿ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜಿ. 5-10 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ತೊಳೆಯಿರಿ.

Kannada

ಟೂತ್‌ಬ್ರಶ್‌ನಿಂದ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ

ಬಾತ್‌ರೂಮ್‌ನ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೌಟ್‌ನಲ್ಲಿ (ಟೈಲ್ಸ್ ಸಂದು) ಕೊಳೆ ಬೇಗನೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಹಳೆಯ ಟೂತ್‌ಬ್ರಶ್ ಬಳಸಿ. ಟೂತ್‌ಬ್ರಶ್ ಸೋಪು ಅಥವಾ ಕ್ಲೀನರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಿ.

Kannada

ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ-ವಿನೆಗರ್‌ನಿಂದ ಟೈಲ್ಸ್ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ

ಬಾತ್‌ರೂಮ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸೋಪು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಕಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್ ಮಿಶ್ರಣ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಎರಡನ್ನೂ ಹಾಕಿ ಬ್ರಶ್‌ನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ, ನಂತರ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.

Kannada

ಶವರ್ ಹೆಡ್ ಅನ್ನು ವಿನೆಗರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ

ಶವರ್ ಹೆಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕೊಳೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನೀರಿನ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು, ಶವರ್ ಹೆಡ್ ಅನ್ನು ವಿನೆಗರ್ ತುಂಬಿದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ.

Kannada

ಬಾತ್‌ರೂಮ್ ಡ್ರೈನ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು

ಡ್ರೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಕೊಳೆ ಸೇರಿ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಡ್ರೈನ್‌ಗೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ವಿನೆಗರ್ ಸುರಿಯಿರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಬಿಸಿ ನೀರು ಹಾಕಿ. ಇದರಿಂದ ಡ್ರೈನ್ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುತ್ತದೆ.

Kannada

ನ್ಯೂಸ್‌ಪೇಪರ್‌ನಿಂದ ಕನ್ನಡಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ

ಬಾತ್‌ರೂಮ್ ಕನ್ನಡಿಯ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಕಲೆಗಳು ಬೇಗನೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಗ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಸ್‌ಪೇಪರ್‌ನಿಂದ ಒರೆಸಿ. ಇದರಿಂದ ಕನ್ನಡಿ ಕಲೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.

Kannada

ಬಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಮಗ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಮಗ್ ಮೇಲೂ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕಲೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಬ್ರಶ್‌ನಿಂದ ಉಜ್ಜಿ. ಇದರಿಂದ ಕಲೆಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ.

Kannada

ಬಾತ್‌ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಪರಿಮಳಕ್ಕಾಗಿ ನಿಂಬೆ

ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ನಂತರ ಬಾತ್‌ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಪರಿಮಳಕ್ಕಾಗಿ ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸುವಾಸನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Kannada

ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಗಾಳಿಯಾಡಲು ಬಿಡಿ

ಬಾತ್‌ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಫಂಗಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬೇಗನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಗಾಳಿಯಾಡಲು ಬಾತ್‌ರೂಮ್‌ನ ಕಿಟಕಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿ.

ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬೇಡ; ತರಕಾರಿ, ಹೂಗಿಡಗಳಿಗೆ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್‌ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು!

ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಡಿಸೈನ್! 1 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಟ್ರೆಂಡಿ ಲುಕ್!

ಏನ್​ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಪೂರಿ ಸಾಫ್ಟ್​ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ, ಉಬ್ಬುತ್ತಿಲ್ವಾ? ಈ ಟಿಪ್ಸ್​ ನೋಡಿ

ಅಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆಯೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಈದ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಈ 7 ಸೀರೆ ಡಿಸೈನ್‌ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ