Kannada

ಜೀರೋ ಖರ್ಚು-ಹೂ ಗಿಡ, ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್‌ ತಯಾರಿಸೋದು ಹೇಗೆ?

kitchen Mar 16 2026
Author: Padmashree Bhat Image Credits:instagram
ಬಕೆಟ್‌ ಬೇಕು

ಬಕೆಟ್‌ಗೆ ರಂಧ್ರ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ರಂಧ್ರವಿರುವ ಬಕೆಟ್‌ ತಗೊಳ್ಳಿ

ಏನೇನು ಬೇಕು?

ಮೊಟ್ಟೆ ತರಕಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಹಣ್ಣಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಹೂವಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬೇಕು

ಹುಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ

ಹುಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ

ಪೌಡರ್‌

ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್‌ ಮೇಕರ್‌ ಪೌಡರ್‌ ತಂದು ಹಾಕಬೇಕು.

ಗಾಳಿಯಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಿ

ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ, ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಮಣ್ಣಿನ ವಾಸನೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಗೊಬ್ಬರ ರೆಡಿ ಆಗುವುದು ಎಂದರ್ಥ

