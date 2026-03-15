ಹೋಟೆಲ್​ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೂರಿಗೆ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಹೋಟೆಲ್​ ರೀತಿಯಲ್​ ಪೂರಿ ಉಬ್ಬುತ್ತಾ, ಸಾಫ್ಟ್​ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್​ ಇಲ್ಲಿದೆ.

food Mar 15 2026
Author: Suchethana D
Kannada

ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸುವಾಗ ನೆನಪಿಡಿ...

ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಚಮಚ ರವೆ , ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ, ಮತ್ತು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದಿಕೊಳ್ಳಿ. ರವೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಾರದು.

Kannada

ಚಪಾತಿಗಿಂತ ಹಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಲಿ

ಪೂರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಂಡು ಉಬ್ಬದ ಕಾರಣ, ಅದರ ಹಿಟ್ಟು ರೊಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿಗಿಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಲಿ.

Kannada

15-20 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿಡಿ

ಪೂರಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಾದಿದ ಬಳಿಕ ಕನಿಷ್ಠ 15-20 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ಕೂಡಲೇ ಪೂರಿ ಲಟ್ಟಿಸಲು ಹೋಗಬೇಡಿ

Kannada

ಹಿಟ್ಟು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ

ಪೂರಿ ಲಟ್ಟಿಸುವಾಗ ಹಿಟ್ಟಿನ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೊಳಕು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ತೆಳು ಹಾಗೂ ದಪ್ಪವೂ ಬೇಡ, ಹದವಾಗಿರಲಿ.

Kannada

ಎಣ್ಣೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾದಿರಲಿ

ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಪೂರಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ನೋಡಿ. ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಉಬ್ಬಿ ಬಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು.

Kannada

ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸೌಟಿನಿಂದ ಒತ್ತಿ

ಪೂರಿಯನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಉಬ್ಬಬೇಕು ಎಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸೌಟಿನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒತ್ತಿರಿ. ಒಂದು ಬದಿ ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಿ. ​

