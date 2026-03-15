ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಹೋಟೆಲ್ ರೀತಿಯಲ್ ಪೂರಿ ಉಬ್ಬುತ್ತಾ, ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಚಮಚ ರವೆ , ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ, ಮತ್ತು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದಿಕೊಳ್ಳಿ. ರವೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಾರದು.
ಪೂರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಂಡು ಉಬ್ಬದ ಕಾರಣ, ಅದರ ಹಿಟ್ಟು ರೊಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿಗಿಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಲಿ.
ಪೂರಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಾದಿದ ಬಳಿಕ ಕನಿಷ್ಠ 15-20 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ಕೂಡಲೇ ಪೂರಿ ಲಟ್ಟಿಸಲು ಹೋಗಬೇಡಿ
ಪೂರಿ ಲಟ್ಟಿಸುವಾಗ ಹಿಟ್ಟಿನ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೊಳಕು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ತೆಳು ಹಾಗೂ ದಪ್ಪವೂ ಬೇಡ, ಹದವಾಗಿರಲಿ.
ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಪೂರಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ನೋಡಿ. ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಉಬ್ಬಿ ಬಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು.
ಪೂರಿಯನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಉಬ್ಬಬೇಕು ಎಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸೌಟಿನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒತ್ತಿರಿ. ಒಂದು ಬದಿ ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಿ.
