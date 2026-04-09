ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತರುವ ಶುಂಠಿಗಿಂತ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದ ಶುಂಠಿ ಹೆಚ್ಚು ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ನಾಟಿ ಮಾಡಲು ಸಣ್ಣ ಮೊಳಕೆ ಅಥವಾ 'ಕಣ್ಣುಗಳು' (Buds) ಇರುವ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾದ ಅಥವಾ ಒಣಗಿದ ಶುಂಠಿ ಬೇಡ. ಮೊಳಕೆ ಇರುವ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಯಲು ಆಳಕ್ಕಿಂತ ಅಗಲವಾದ ಪಾಟ್ ಉತ್ತಮ. ಮಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ಸಮಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮರಳು ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು (Compost) ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಮಣ್ಣು ಸಡಿಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಶುಂಠಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 2-3 ಇಂಚು ಆಳದ ಗುಂಡಿ ಮಾಡಿ. ಶುಂಠಿಯ ಮೊಳಕೆ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂಳಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ತೆಳುವಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಹರಡಿ.
ಶುಂಠಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅತಿಯಾದ ನೀರು ಹಾಕಬೇಡಿ, ಮಣ್ಣು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಈ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೇರ ಬಿಸಿಲಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆರಳಿರುವ ಜಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ. ದಿನಕ್ಕೆ 2-3 ಗಂಟೆ ಬಿಸಿಲು ಬರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ ಇಡಿ.
ಶುಂಠಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು 8 ರಿಂದ 10 ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಒಣಗಲು ಶುರುವಾದಾಗ ಶುಂಠಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಈಗ ನೀವು ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಗೆದು ತಾಜಾ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಬಹುದು!
