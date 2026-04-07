ಟೈಗರ್ ರೈಸ್, ಕಟ್ ಸಾಂಬಾರ್ ರೈಸ್, ಬಾಯಿಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಎರಡು ಕಪ್, ದೋಸೆ ಮಾಡುವ ಅಕ್ಕಿ ಒಂದು ಕಪ್, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ, ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ, ಈಸ್ಟ್
ಈ ರೀತಿ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಎರಡು ಚಮಚ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ
ಎರಡು ಚಮಚ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ, ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ, ಉದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಆರು ಗಂಟೆ ನೆನೆಯಬೇಕು
ಅಕ್ಕಿ, ಉದ್ದು-ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಈ ಎಲ್ಲ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಈಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿ, ಆ ಬಳಿಕ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ಇಡ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಹೊಯ್ಯುವ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಡ್ಲಿ ಹೊಯ್ಯಿರಿ. ಆಗ ಇಡ್ಲಿ ಅಂಟೋದಿಲ್ಲ, ಎಣ್ಣೆಯಿಂದಲೂ ಇಡ್ಲಿ ರುಚಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಇಡ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ, ಕುದಿಸಿ 20 ನಿಮಿಷದ ಬಳಿಕ ಇಡ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ 20 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಬೇಕು
