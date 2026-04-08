ಕಡಿಮೆ ಇದ್ಯಾ?

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್‌ನಲ್ಲಿ ಉರಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ? ಅಡುಗೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮೆಕಾನಿಕ್ ಕರೆಯುವ ಮೊದಲು ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.

kitchen Apr 08 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:Getty
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ

ಒಂದು ಸ್ಟೇಪ್ಲರ್ ಪಿನ್ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ತೆಳುವಾದ ತಂತಿ.
ನೋಸ್ ಪ್ಲೈಯರ್ (ಪಿನ್ ನೇರ ಮಾಡಲು).

ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ

ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಸಿಲಿಂಡರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.

ಪಿನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ

ಸ್ಟೇಪ್ಲರ್ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ನೋಸ್ ಪ್ಲೈಯರ್‌ನಿಂದ ನೇರಗೊಳಿಸಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೂಜಿ ತರಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ನೋಜಲ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ

ಬರ್ನರ್ ತೆಗೆದು ಸ್ಟೌವ್ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರುವ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ರಂಧ್ರದೊಳಗೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ ಪಿನ್ ಹಾಕಿ 3-4 ಬಾರಿ ಆಡಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಕಸ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ.

ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

ಈಗ ಸ್ಟೌವ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಇಟ್ಟು, ಬರ್ನರ್ ಜೋಡಿಸಿ ಉರಿ ಹಚ್ಚಿ ನೋಡಿ. ಸ್ಟೌವ್ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತದೆ!

ಸಲಹೆ

ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ರಂಧ್ರ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪರಿಣಿತರ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.

