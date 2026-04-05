ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಗ ಬಾಡಿ ಹೋಗುವುದು ಅಥವಾ ಕೊಳೆತು ಹೋಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅದನ್ನು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇಡಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ಉಪಾಯ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಂದ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳೆತ ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ. ತೇವಾಂಶವಿದ್ದರೆ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಗ ಕೊಳೆಯುವುದರಿಂದ, ತೊಳೆದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಒಂದು ಹಗುರವಾದ ಹತ್ತಿ ಅಥವಾ ಮಸ್ಲಿನ್ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಇಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗಾಳಿಯಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಇಲ್ಲದೆ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಹಸಿರಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಡಬ್ಬಿಯ ತಳದಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಹರಡಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿಡಿ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಂದ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೆ
ಬೇರು ಸಹಿತ ಇಡಬೇಕೆಂದರೆ, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿಗೆ ಅದರ ಬೇರುಗಳು ಮುಳುಗುವಂತೆ ಇರಿಸಿ. ನಂತರ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಎಲೆಗಳು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.
ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಎಲೆ ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಿರಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಒಂದು ಎಲೆ ಇಡೀ ಕಂತೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬಹುದು.
