ಈರುಳ್ಳಿ ಸಸ್ಯಹಾರವೇ (Vegetarian) ಅಥವಾ ವೀಗನ್ (Vegan)? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಬಹುತೇಕರು ತಲೆ ಕೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ತರಕಾರಿ. ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಸ್ಯದ ಗೆಡ್ಡೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು 100% ಸಸ್ಯ ಮೂಲದ ಆಹಾರ.
ಯಾರು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು (ಹಾಲು, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿ) ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರು ವೀಗನ್ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಜನ್ಯ ಅಂಶವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವೀಗನ್!
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಸ್ಯಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈರುಳ್ಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲವಿದೆ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 'ತಾಮಸಿಕ' ಆಹಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಗೆಡ್ಡೆ-ಗೆಣಸುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕಿತ್ತುವ ವೇಳೆ ಸಣ್ಣ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಹಿಂಸಾ ತತ್ವ ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ.
ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಪಾಲಿಸುವವರು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ವೇಗ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ನಂಬಿಕೆ.
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೆಲವರು ನಿಷೇಧಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಆಹಾರ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಸ್ಯಹಾರಿಯೂ ಹೌದು ಮತ್ತು ವೀಗನ್ ಕೂಡ ಹೌದು!
ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ-ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಇದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹಿತಕಾರಿ.
ನೀವು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತೀರಾ?
