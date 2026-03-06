Kannada

ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲೇ, ಪಾಟ್‌ನಲ್ಲೇ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಯೋ ಸುಲಭ ವಿಧಾನವಿದು!

kitchen Mar 06 2026
Author: Padmashree Bhat Image Credits:instagram
Kannada

ಶುಂಠಿ ಆಯ್ಕೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು?

ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಶುಂಠಿ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆದರೆ ಅದು ಒಣಗಿರಬಾರದು, ಫ್ರೆಶ್‌ ಆಗಿರಬೇಕು.

Image credits: instagram
Kannada

ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ

24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಆ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ. ಅದು ಮೊಳಕೆ ಒಡೆದಿರಬೇಕು, ಅದನ್ನು 3-4 ಪೀಸ್‌ ಮಾಡಿ, ಒಂದೊಂದು ಪೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಗು ಇರೋ ಥರ ಕಟ್‌ ಮಾಡಿ

Image credits: instagram
Kannada

ಮಣ್ಣು, ಗೊಬ್ಬರ ಹೇಗಿರಬೇಕು?

40% ಗಾರ್ಡನ್‌ಮಣ್ಣು

30% ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್‌

20% ಕಾಕೋಪೀಟ್‌

10% ಮರಳು

Image credits: instagram
Kannada

ಪಾಟ್‌ಗೆ ಹಾಕಿ

ಪಾಟ್‌ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ , ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ.

Image credits: instagram
Kannada

ನೀರು ಹಾಕಿ

ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಬೇಡ. ಇದು ಬೆಳೆಯಲು 8-10 ತಿಂಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. 

Image credits: instagram

ಒಂದು ಎಸಳು ಸಾಕು; ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೆಜಿಗಟ್ಟಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ!

ಈ ಸೆಕೆಗೆ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತಂಬುಳಿ ಮಾಡಿ; ತಂಪೂ ಹೌದು, ಅನ್ನಕ್ಕೆ ರುಚಿ

ಇದೊಂದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕರಿಬೇವು ಪಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಪಕ್ಕಾ!

ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಲು ಒಡೆಯಲ್ಲ, ಎರಡು ದಿನದವರೆಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ