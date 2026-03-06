ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಶುಂಠಿ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆದರೆ ಅದು ಒಣಗಿರಬಾರದು, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರಬೇಕು.
24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಆ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ. ಅದು ಮೊಳಕೆ ಒಡೆದಿರಬೇಕು, ಅದನ್ನು 3-4 ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದೊಂದು ಪೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಗು ಇರೋ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ
40% ಗಾರ್ಡನ್ಮಣ್ಣು
30% ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್
20% ಕಾಕೋಪೀಟ್
10% ಮರಳು
ಪಾಟ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ , ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ.
ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಬೇಡ. ಇದು ಬೆಳೆಯಲು 8-10 ತಿಂಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು.
