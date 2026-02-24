ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ ಬೆಳೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವೇನಲ್ಲ. ನೀವು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಒಳ್ಳೆಯ ನೀರು ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ 10-12 ಇಂಚು ಆಳವಿರುವ ಮಡಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಅದು ಬಳ್ಳಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಏರಲು ನಿಮಗೆ ಆಧಾರ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕತ್ತರಿಸಿದ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಯುವುದು ಸುಲಭ, ಆದರೆ ನೆಡುವ ಮೊದಲು ಬೇರುಗಳು ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಬೀಜಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಯುವುದು ಸಹ ಸಾಧ್ಯ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಹಗುರವಾದ, ಸಡಿಲವಾದ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಮಣ್ಣು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 50% ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಣ್ಣು, 30% ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು 20% ಮರಳು/ಕೋಕೋಪೀಟ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
ಇದಕ್ಕೆ 18°C ಮತ್ತು 35°C ನಡುವಿನ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ತಾಪಮಾನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು.
ನೇರ, ಬಲವಾದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ. ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿಯಂತಹ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಒದಗಿಸಿ. ಕನಿಷ್ಠ 6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬೆಳಕನ್ನು ಒದಗಿಸಿ.
ಮಣ್ಣನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವವಾಗಿಡಿ, ಆದರೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಒದ್ದೆಯಾಗಿರಿಸಬೇಡಿ. ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ 1 ಇಂಚು ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿದೆ ಅನಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹಾಕಿ.
ಬೆಳೆಯುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 4-6 ವಾರಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ದ್ರವ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಬೇಕು. ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಭರಿತ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಹಣ್ಣಿನ ರಚನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೀಲಿಬಗ್ಗಳಂತಹ ಕೀಟಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
3-5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಕರಿಮೆಣಸು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವು ಕಿತ್ತಳೆ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ, ಅವುಗಳನ್ನು ಗೊಂಚಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ. ಒಣಗಿಸಿ.
ಹೀಗೆ ನೀವು ಹಲವಾರು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಕರಿ ಮೆಣಸು ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂಪರ್ ಆದಾಯವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.
