ಕರಿ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ ಬೆಳೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವೇನಲ್ಲ. ನೀವು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

kitchen Feb 24 2026
Author: Pavna Das Image Credits:Getty
ಕುಂಡ ಮತ್ತು ಆಧಾರ

ಒಳ್ಳೆಯ ನೀರು ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ 10-12 ಇಂಚು ಆಳವಿರುವ ಮಡಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಅದು ಬಳ್ಳಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಏರಲು ನಿಮಗೆ ಆಧಾರ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಕತ್ತರಿಸಿದ ಗಿಡ ಅಥವಾ ಬೀಜಗಳು

ಕತ್ತರಿಸಿದ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಯುವುದು ಸುಲಭ, ಆದರೆ ನೆಡುವ ಮೊದಲು ಬೇರುಗಳು ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಬೀಜಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಯುವುದು ಸಹ ಸಾಧ್ಯ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ತಯಾರಿಕೆ

ಈ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಹಗುರವಾದ, ಸಡಿಲವಾದ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಮಣ್ಣು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 50% ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಣ್ಣು, 30% ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು 20% ಮರಳು/ಕೋಕೋಪೀಟ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.

ಶಾಖ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರತೆ

ಇದಕ್ಕೆ 18°C ​​ಮತ್ತು 35°C ನಡುವಿನ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ತಾಪಮಾನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು.

ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ

ನೇರ, ಬಲವಾದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ. ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿಯಂತಹ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಒದಗಿಸಿ. ಕನಿಷ್ಠ 6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬೆಳಕನ್ನು ಒದಗಿಸಿ.

ನೀರುಹಾಕುವುದು

ಮಣ್ಣನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವವಾಗಿಡಿ, ಆದರೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಒದ್ದೆಯಾಗಿರಿಸಬೇಡಿ. ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ 1 ಇಂಚು ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿದೆ ಅನಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹಾಕಿ.

ನಿಯಮಿತ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವುದು

ಬೆಳೆಯುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 4-6 ವಾರಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ದ್ರವ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಬೇಕು. ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಭರಿತ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಹಣ್ಣಿನ ರಚನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ.

ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ

ಮೀಲಿಬಗ್‌ಗಳಂತಹ ಕೀಟಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಒಣಗಿಸುವುದು

3-5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಕರಿಮೆಣಸು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವು ಕಿತ್ತಳೆ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ, ಅವುಗಳನ್ನು ಗೊಂಚಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ. ಒಣಗಿಸಿ.

ಬಂಪರ್ ಆದಾಯ

ಹೀಗೆ ನೀವು ಹಲವಾರು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಕರಿ ಮೆಣಸು ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂಪರ್ ಆದಾಯವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.

