ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಎಷ್ಟೇ ಬಲವಾಗಿ ಹಿಂಡಿದರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ರಸವೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಮುನ್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕಿಚನ್ ಕೌಂಟರ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು, ಅಂಗೈಯಿಂದ ಒತ್ತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ 2-3 ಬಾರಿ ಉರುಳಿಸಿ.
ಹಿಂಡುವ ಮುನ್ನ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಅದರ ಒಳಭಾಗ ಬೇಗ ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಮೃದುವಾಗಿ, ಅದರೊಳಗಿನ ನಾರಿನ ಕೋಶಗಳು ಒಡೆದು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಹನಿಯೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದೆ ಪೂರ್ತಿ ರಸ ಬರುತ್ತದೆ.
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಲಂಬವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುವ ಬದಲು, ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಿಂಡಿದರೆ ರಸ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ
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