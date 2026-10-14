Kannada

ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆ

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಎಷ್ಟೇ ಬಲವಾಗಿ ಹಿಂಡಿದರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ರಸವೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

kitchen Oct 14 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:pinterest
Kannada

ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಉರುಳಿಸಿ

ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಮುನ್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕಿಚನ್ ಕೌಂಟರ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು, ಅಂಗೈಯಿಂದ ಒತ್ತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ 2-3 ಬಾರಿ ಉರುಳಿಸಿ.

Image credits: AMAZON
Kannada

ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್

ಹಿಂಡುವ ಮುನ್ನ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಅದರ ಒಳಭಾಗ ಬೇಗ ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ರಸ ಎರಡರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು

ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಮೃದುವಾಗಿ, ಅದರೊಳಗಿನ ನಾರಿನ ಕೋಶಗಳು ಒಡೆದು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಹನಿಯೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದೆ ಪೂರ್ತಿ ರಸ ಬರುತ್ತದೆ.

Image credits: Pixabay
Kannada

ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ

ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಲಂಬವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುವ ಬದಲು, ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಿಂಡಿದರೆ ರಸ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ

Image credits: Getty

ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡದಿದ್ರೂ ಮೊಸರು ಹುಳಿಯಾಗಲ್ಲ, ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್!

ನೀರು, ಸೋಪು ಬಳಸದೆ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಕ್ಯಾನ್ ಜಿಡ್ಡು ಹೀಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ!

Kitchen Cleaning Tips: ಎಚ್ಚರ, ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮರೆಯದೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ 3 ವಸ್ತುಗಳಿವು!

Cooking Hacks: ಐದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಡುಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ