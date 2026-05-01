ನಾವು ಹೇಳುವ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೇ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರಿಸಿಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಹನಿ ಅಡುಗೆಎಣ್ಣೆ ಸವರಿ. ನಂತರ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಲೆಮನ್ ತಾಜಾ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಗಾಜಿನ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ. ನಂತರ ಜಾರ್ನೊಳಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ.
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ನ್ಯೂಸ್ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಟ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. 15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಒಣಗಲ್ಲ
ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಿಂದ ರಸ ತೆಗೆದು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
