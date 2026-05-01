ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

kitchen May 01 2026
Author: Mahmad Rafik
ಟಿಪ್ಸ್‌ಗಳು

ನಾವು ಹೇಳುವ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೇ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು

ಸಲಹೆ 1

ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರಿಸಿಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಹನಿ ಅಡುಗೆಎಣ್ಣೆ ಸವರಿ. ನಂತರ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಲೆಮನ್ ತಾಜಾ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಲಹೆ 2

ಗಾಜಿನ ಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ. ನಂತರ ಜಾರ್‌ನೊಳಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ.

ಸಲಹೆ 3

ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ನ್ಯೂಸ್‌ಪೇಪರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಟ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. 15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಒಣಗಲ್ಲ

ಸಲಹೆ 4

ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಿಂದ ರಸ ತೆಗೆದು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

