Kannada

ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಇರದಿದ್ರೆ..

ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ತಣ್ಣಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಹಾರವು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ತಣ್ಣನೆಯ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ.

kitchen Sep 07 2025
Author: Ravi Janekal Image Credits:Getty
Kannada

ಬಿಸಿ ಆಹಾರಗಳು

ಬಿಸಿ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು. ಆಹಾರವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರವೇ ಅದನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.

Image credits: Getty
Kannada

ಬಾಗಿಲಿನ ಸೀಲ್

ಬಾಗಿಲಿನ ಸೀಲ್ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದರೆ, ಬಾಗಿಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿಯು ಹೊರಬರಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಆಗಾಗ ತೆರೆಯಬೇಡಿ

ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತೆರೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇದು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಣ್ಣನೆಯ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ  

Image credits: Getty
Kannada

ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ

ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಧೂಳು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.

Image credits: Getty
Kannada

ಹೊರಭಾಗ

ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ನ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊರಭಾಗವನ್ನೂ ಸಹ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು, 

Image credits: Getty
Kannada

ಗೋಡೆಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇಡಬೇಡಿ

ಜಾಗವನ್ನು ಉಳಿಸಲು, ಜನರು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಗೋಡೆಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ತಪ್ಪು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ

ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ, ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ತುಂಬಬಾರದು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಖಾಲಿ ಇಡಬಾರದು. ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ತಣ್ಣನೆಯ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty

ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರುವೆಗಳ ಕಾಟ ಇದ್ದರೆ, ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆಂದೂ ನಿಮ್ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಪ್ತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು; ನಿಮಗೂ ಬಹು ಅಗತ್ಯ!

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಈ 7 ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ!

ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೇ ಹಾಳಾಗದೇ ಫ್ರೆಶ್ ಇರಲು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ