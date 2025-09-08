ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ತಣ್ಣಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಹಾರವು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ತಣ್ಣನೆಯ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ.
ಬಿಸಿ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು. ಆಹಾರವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರವೇ ಅದನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.
ಬಾಗಿಲಿನ ಸೀಲ್ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದರೆ, ಬಾಗಿಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿಯು ಹೊರಬರಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತೆರೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇದು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ತಣ್ಣನೆಯ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ
ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಧೂಳು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊರಭಾಗವನ್ನೂ ಸಹ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು,
ಜಾಗವನ್ನು ಉಳಿಸಲು, ಜನರು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಗೋಡೆಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ತಪ್ಪು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ, ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ತುಂಬಬಾರದು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಖಾಲಿ ಇಡಬಾರದು. ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ತಣ್ಣನೆಯ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರುವೆಗಳ ಕಾಟ ಇದ್ದರೆ, ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆಂದೂ ನಿಮ್ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಪ್ತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು; ನಿಮಗೂ ಬಹು ಅಗತ್ಯ!
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಈ 7 ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ!
ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೇ ಹಾಳಾಗದೇ ಫ್ರೆಶ್ ಇರಲು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ