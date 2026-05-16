ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸಿಂಕ್ ಔಟ್‌ಡೇಟೆಡ್? ಈಗ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿವೆ ಈ 5 ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು

ಹಳೆಯ ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸಿಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಗುಡ್‌ಬೈ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ 5 ಬಗೆಯ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಿಚನ್ ಸಿಂಕ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಲುಕ್ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಸುಲಭ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
kitchen May 16 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:chat gpt
ಕ್ವಾರ್ಟ್ಝ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಸಿಂಕ್

ಈಗಿನ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಿಚನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಝ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಇರುವ ಸಿಂಕ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳ ಮ್ಯಾಟ್ ಲುಕ್ ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. 

ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಸಿಂಕ್

ಜನರು ಈಗ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಣ್ಣದ ಬದಲು ಕಪ್ಪು, ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಫಿನಿಶ್ ಇರುವ ಸಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿಂಕ್‌ಗಳು ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಕಿಚನ್‌ಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್‌ಗಳಿರುವ ಸಿಂಕ್

ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದ ಸಿಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟರ್‌ಫಾಲ್ ಟ್ಯಾಪ್, ಇನ್‌ಬಿಲ್ಟ್ ಡ್ರೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಆಕ್ಸೆಸರಿಗಳಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಕೆಲಸ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಡೀಪ್ ಬೌಲ್ ಡಿಸೈನ್

ಮಾಡರ್ನ್ ಸಿಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಬೌಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೊಳೆಯಬಹುದು. ನೀರು ಹೊರಗೆ ಸಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ವಿನ್ಯಾಸ

ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದ ಸಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಜನರು ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸಿಂಕ್‌ಗಳ ಬದಲು ಮಾಡರ್ನ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

