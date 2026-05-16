ಈಗಿನ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಿಚನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಝ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಇರುವ ಸಿಂಕ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳ ಮ್ಯಾಟ್ ಲುಕ್ ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಜನರು ಈಗ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಣ್ಣದ ಬದಲು ಕಪ್ಪು, ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಫಿನಿಶ್ ಇರುವ ಸಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿಂಕ್ಗಳು ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದ ಸಿಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಟ್ಯಾಪ್, ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಡ್ರೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಆಕ್ಸೆಸರಿಗಳಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಕೆಲಸ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದ ಸಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಜನರು ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸಿಂಕ್ಗಳ ಬದಲು ಮಾಡರ್ನ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಸಬಹುದಾದ 6 ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳಿವು
ಹಾಲು ಪದೇ ಪದೇ ಒಡೆಯುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಸೇರಿಸಿ!
ಹುಳುಗಳಿಲ್ಲದ ಫ್ರೆಶ್ ಹೂಕೋಸು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಒಣಗ್ತಿದ್ಯಾ? ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೇ ತಾಜಾ ಇಡುವ ರಹಸ್ಯ!