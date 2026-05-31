Kannada

ಪಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇವು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಈ 6 ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಳಸಿ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವ ಕರಿಬೇವಿನ ಗಿಡ ದಟ್ಟವಾಗಿ, ಪೊದೆಯಂತೆ ಬೆಳೆಯಲು ಕೆಲವು ಸುಲಭವಾದ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಗಿಡ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
kitchen May 31 2026
Author: Sathish Kumar KH Image Credits:Getty
Kannada

ಸರಿಯಾದ ಪಾಟ್ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು

ದಟ್ಟವಾದ ಕರಿಬೇವು ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಲು, 12-14 ಇಂಚಿನ ಪಾಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದುಹೋಗಲು ತೂತುಗಳಿರಲಿ. ಸಮಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಣ್ಣು, ಮರಳು ಮತ್ತು ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣು ತಯಾರಿಸಿ.

Image credits: Our own
Kannada

ಉತ್ತಮ ಬಿಸಿಲು ತುಂಬಾನೇ ಅಗತ್ಯ

ಕರಿಬೇವಿನ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿಲು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 5-6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ಸಿಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಹೊಸ ಕೊಂಬೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದು, ಗಿಡ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
Image credits: Getty
Kannada

ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ

ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹಾಕಿ. ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಬೇರುಗಳು ಕೊಳೆಯುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಾಂಶ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ.
Image credits: Getty
Kannada

ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ

ಗಿಡದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ (ಪ್ರೂನಿಂಗ್). ಇದರಿಂದ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಹೊಸ ಕೊಂಬೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿ, ಗಿಡ ಹೆಚ್ಚು ಪೊದೆಯಂತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. 2-3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

Image credits: Getty
Kannada

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಿ

ಪ್ರತಿ 20-25 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ, ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ, ಅಥವಾ ಸಾಸಿವೆ ಹಿಂಡಿಯ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಹಾಕಿ. ಇದರಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿ, ಎಲೆಗಳು ದಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಹೊಳಪಾಗಿರುತ್ತವೆ.
Image credits: instagram
Kannada

ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹೇನು (aphid) ಅಥವಾ ಬಿಳಿನೊಣ (whitefly) ಕಂಡರೆ, ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗಿಡ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಗಿಡ ವೇಗವಾಗಿ, ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty

ಕಿಚನ್‌ಗೆ ನೀಡಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್: ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಈ 5 ವಿಧಾನ ಬಳಸಿ!

ಫ್ರೆಶ್ ಪುದೀನಾ ಬೇಕಾ? ಮನೆಯ ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲು ಇಲ್ಲಿವೆ 6 ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್

ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸಿಂಕ್ ಔಟ್‌ಡೇಟೆಡ್? ಈಗ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿವೆ ಈ 5 ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು

ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಸಬಹುದಾದ 6 ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳಿವು