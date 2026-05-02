ಹೂಕೋಸು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು

kitchen May 02 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:AI and Gemini
ಹೂಕೋಸು

ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹುಳುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತರುತ್ತಲೇ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೂಕೋಸು

ಇದರಿಂದ ರುಚಿಯಾದ ಪಲ್ಯ, ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯೂ ಆಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.

ಹೂಕೋಸು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ಹೂಕೋಸು ಮೇಲ್ಭಾಗ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ. ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳು ಆಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.

ಬಣ್ಣ ನೋಡಿ

ಹೂಕೋಸಿನ ಹೂವಿನ ಬಣ್ಣ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಿಳಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಬಿಳಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಫ್ರೆಶ್ ತರಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಹೂಕೋಸಿನ ಬಿಡಿಸಿ ಹುಳುಗಳು ಓಡಾಡ್ತಿವೆಯಾ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ.

ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ

ಹೂಕೋಸು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತ್ರ ಅದನ್ನು ಬಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಖಾದ್ಯ ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

