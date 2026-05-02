ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹುಳುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತರುತ್ತಲೇ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದರಿಂದ ರುಚಿಯಾದ ಪಲ್ಯ, ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯೂ ಆಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಹೂಕೋಸು ಮೇಲ್ಭಾಗ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ. ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳು ಆಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.
ಹೂಕೋಸಿನ ಹೂವಿನ ಬಣ್ಣ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಿಳಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಬಿಳಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಫ್ರೆಶ್ ತರಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಹೂಕೋಸಿನ ಬಿಡಿಸಿ ಹುಳುಗಳು ಓಡಾಡ್ತಿವೆಯಾ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ.
ಹೂಕೋಸು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತ್ರ ಅದನ್ನು ಬಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಖಾದ್ಯ ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
