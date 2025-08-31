ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವೆಗಳು ಬರಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಇರುವೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
ಆಹಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯವಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವೆಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಊಟ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಗಮನ ಕೊಡಿ.
ಇರುವೆಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಿಹಿ ಇರುವಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಇರುವೆಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಂತೆ ಇರುವೆಗಳಿಗೂ ನೀರು ಬೇಕು. ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀರಿನ ಸೋರಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಗಮನ ಕೊಡಿ.
ಕಸ ಮತ್ತು ಕೊಳಕು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಸ್ಟೌವ್ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಸಿರಪ್ಗಳು ಚೆಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಇರುವೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್, ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಇದು ಇರುವೆಗಳು ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಕಸವನ್ನು ಹಾಕುವ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳಕು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು.
ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಇರುವೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಇರುವೆಗಳ ಕಾಟ ಇರುತ್ತದೆ.
