ಕೋಕಂ ಶರಬತ್ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಂಪು ಪಾನೀಯ. ಇದು ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿಡುತ್ತೆ.
ಒಣ ಕೋಕಂ — 8–10 ತುಂಡು, ನೀರು — 2 ಗ್ಲಾಸ್, ಸಕ್ಕರೆ — ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು, ಉಪ್ಪು — ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ, ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ — ಬೇಕಿದ್ದರೆ (ಐಚ್ಛಿಕ).
ಕೋಕಂ ಹಣ್ಣನ್ನು 2-3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಆಗ ನೀರು ಕಡು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ.
ಕೋಕಂನ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈ ಶರಬತ್ ಅನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಅಥವಾ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಹಾಕಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ.
