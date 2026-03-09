Kannada

510 ಕೋಟಿ ರು. ಮೌಲ್ಯದ 14 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ವಶಕ್ಕೆ

bengaluru-urban Mar 09 2026
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುಲಾಗ್ತಿದೆ

ಪೂರ್ವ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

14 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪೂರ್ವ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆಯುಕ್ತ ಡಿ.ಎಸ್. ರಮೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಚಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭೂಮಿ ವಶಕ್ಕೆ

ಪರಿತ್ಯಜಿಸಲಾದ ಭೂಮಿ

ವಿವಿಧ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಉಪ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪರಿತ್ಯಜಿಸಲಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿ

56,722.6 ಚದರ ಮೀಟರ್ ಜಾಗ

ITPL ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ದೊಡ್ಡನೆಕ್ಕುಂದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಹೊರವರ್ತುಲ ಮತ್ತು ಪಿ.ಆರ್‌.ಆರ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 56,722.6 ಚದರ ಮೀಟರ್ ಜಾಗವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ .

