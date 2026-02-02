ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 'ನಕ್ಕೋ' ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ, ಅದು ಮಾತನಾಡುವ ಒಂದು ಶೈಲಿ. ಹೊರಗಿನವರು ಇದನ್ನು ಒರಟು ಮಾತು ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪದವಾಗಿದೆ.
'ಹೌ?' ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಜನ 'ಇದೇನಿದು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ' ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಅನುಮಾನ ಅಥವಾ ತಮಾಷೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಒಂದು ಆಲ್-ಇನ್-ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಶನ್.
ಯಾರಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ/ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ 'ಕೈಕು?' ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪದ ಹೊರಗಿನವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೇರ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲ್ಲ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 'ಬೈಗನ್' ಎಂದರೆ ತರಕಾರಿಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಭಾವನೆ. 'ಬೈಗನ್ ಕಿ ಬಾತೆ' ಎಂದರೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯ ಚರ್ಚೆ. ಆದರೆ ಹೊರಗಿನವರು ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ 'ಮಿಯಾ' ಎಂಬುದು ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪದ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದ ಜನರು ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉರ್ದು, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಶೈಲಿಯ ಅದ್ಭುತ ಮಿಶ್ರಣವಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದು ಕೇಳಲು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದಿ ಭಾಷೆ ವಿಚಿತ್ರ ಎನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದರ ಪದಗಳು ಅರ್ಥವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಇದೇ ಭಾಷೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಜವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ .
