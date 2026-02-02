Kannada

ಈ ಹೈದರಾಬಾದಿ ಪದಗಳು ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ?

ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಭಾಷಾ ಶೈಲಿಯಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಪದಗಳು ಬೇರೆ ಊರಿನಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕೇಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಗೊಂದಲವನ್ನೂ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಪದಗಳು ಯಾವುವು, ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವೇನು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ನಕ್ಕೋ: ಬರೀ 'ಬೇಡ' ಅಂತಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಮೂಡ್!

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ 'ನಕ್ಕೋ' ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ, ಅದು ಮಾತನಾಡುವ ಒಂದು ಶೈಲಿ. ಹೊರಗಿನವರು ಇದನ್ನು ಒರಟು ಮಾತು ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪದವಾಗಿದೆ.

ಹೌ?: ಪ್ರಶ್ನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಶನ್

'ಹೌ?' ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಜನ 'ಇದೇನಿದು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ' ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಅನುಮಾನ ಅಥವಾ ತಮಾಷೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಒಂದು ಆಲ್-ಇನ್-ಒನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಶನ್. 

'ಕೈಕು' ಅಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ!

ಯಾರಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ/ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ 'ಕೈಕು?' ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪದ ಹೊರಗಿನವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೇರ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲ್ಲ.

'ಬೈಗನ್ ಕಿ ಬಾತೆ' ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದರ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯೋದು ಮುಖ್ಯ

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಬೈಗನ್' ಎಂದರೆ ತರಕಾರಿಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಭಾವನೆ. 'ಬೈಗನ್ ಕಿ ಬಾತೆ' ಎಂದರೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯ ಚರ್ಚೆ. ಆದರೆ ಹೊರಗಿನವರು ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ.

ಅರೇ ಮಿಯಾ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ

ಇಲ್ಲಿ 'ಮಿಯಾ' ಎಂಬುದು ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪದ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದ ಜನರು ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ.

ಹೈದರಾಬಾದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉರ್ದುವಿನ ದೇಸಿ ತಡ್ಕಾ

ಈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉರ್ದು, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಶೈಲಿಯ ಅದ್ಭುತ ಮಿಶ್ರಣವಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದು ಕೇಳಲು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಒಮ್ಮೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ!

ಮೊದಲಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದಿ ಭಾಷೆ ವಿಚಿತ್ರ ಎನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದರ ಪದಗಳು ಅರ್ಥವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಇದೇ ಭಾಷೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಜವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ .

