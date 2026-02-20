ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ 25 ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4.33 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. 7 ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೂಡಿಕೆ ಸುಮಾರು 3.81 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. 15 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ.
ದೆಹಲಿಯ ಮೆಹ್ರೌಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಲ್ತಾನ್ಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 9 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳವಿದೆ.
