ರೋಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೆಲೋನಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ರೋಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೆಲೋನಿ ಹೇಳಿದ್ದು- Welcome My Friend

india-news May 20 2026
Author: Sathish Kumar KH Image Credits:X@narendramodi
ರೋಮ್ ತಲುಪಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ರೋಮ್ ತಲುಪಿದಾಗ ಇಟಲಿಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮೆಲೋನಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಮೋದಿಯನ್ನು 'ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ' ಎಂದು ಕರೆದ ಮೆಲೋನಿ

ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮೆಲೋನಿ ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ‘ರೋಮ್‌ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನೇ!’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಡಿನ್ನರ್ ಮೀಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ-ಮೆಲೋನಿ ಅದ್ಭುತ ಬಾಂಧವ್ಯ

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಮೆಲೋನಿ ರೋಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿನ್ನರ್ ವೇಳೆ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸಂಬಂಧದ ಝಲಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು.

ರೋಮ್ ಪ್ರವಾಸದ ವಿಶೇಷ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮೋದಿ

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೆಲೋನಿ ಜೊತೆಗಿನ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ರೋಮ್ ಪ್ರವಾಸದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿವೆ.

ರೋಮ್‌ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೊಲೋಸಿಯಂಗೆ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ

ಡಿನ್ನರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಂತರ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮೆಲೋನಿ ರೋಮ್‌ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೊಲೋಸಿಯಂಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು.

ವ್ಯಾಪಾರ, ರಕ್ಷಣೆ: ಭಾರತ-ಇಟಲಿ ನಡುವೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾತುಕತೆ

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಟಲಿ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ರಕ್ಷಣೆ, ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗುವುದು.

ವಿಲ್ಲಾ ಡೋರಿಯಾ ಪ್ಯಾಂಫಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಭೇಟಿ

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಮೆಲೋನಿ ಅವರ ಭೇಟಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಲ್ಲಾ ಡೋರಿಯಾ ಪ್ಯಾಂಫಿಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಘೋಷಣೆಯನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯ ಭೇಟಿ

ರೋಮ್ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಕಂಡು ಜನರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಉತ್ಸಾಹ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಭಾರತ-ಇಟಲಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭ

ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಭೇಟಿಯು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಟಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಹೊಸ ವೇಗವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ ಮತ್ತು ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಿದೆ.

