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2027ರಲ್ಲಿ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಸಂಚಾರ, ಭಾರತದ ಪ್ರಯಾಣವೇ ಬದಲು

ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ 2027ರ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿದೆ.
india-news Jun 11 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:META AI
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ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಲಕ್ನೋಗೆ ಕೇವಲ 2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ತಲುಪಬಹುದು!

ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ 2027ರ ವೇಳೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ದೆಹಲಿ, ಲಕ್ನೋ ಮತ್ತು ವಾರಣಾಸಿಯಂತಹ ನಗರಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ.

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7 ಹೊಸ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳ ಸಿದ್ಧತೆ ಶುರು

ಮುಂಬೈ-ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮಾರ್ಗದ ನಂತರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹೊಸ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರಿಗೆ ವೇಗದ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ.

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ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರಲ್ಲ!

ವೇಗದ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದಾಗಿ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಊರು ಅಥವಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಇತರ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

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ಸಣ್ಣ ನಗರ, ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ಸಿಗಲಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ

ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಕೇವಲ ಮಹಾನಗರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳು, ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ.

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ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್

ದೂರ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ಖರ್ಚಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದವರು, ಈಗ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ-ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ.

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ಹೋಟೆಲ್, ವಸತಿ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಉಳಿತಾಯ

ವೇಗದ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದಾಗಿ, ಜನರಿಗೆ ಬೇರೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಉಳಿತಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

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ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು

ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುವುದರಿಂದ ಜನರ ಆಯಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

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ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಹೊಸ ವೇಗ

ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಸ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಹಬ್‌ಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿವೆ.

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ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ 2047ರ ಕನಸಿಗೆ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಬಲ

ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಕೇವಲ ಸಾರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೊಡ್ಡ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಲಿದೆ.

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