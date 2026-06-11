ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ 2027ರ ವೇಳೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ದೆಹಲಿ, ಲಕ್ನೋ ಮತ್ತು ವಾರಣಾಸಿಯಂತಹ ನಗರಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಮುಂಬೈ-ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮಾರ್ಗದ ನಂತರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹೊಸ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರಿಗೆ ವೇಗದ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ.
ವೇಗದ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದಾಗಿ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಊರು ಅಥವಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಇತರ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಕೇವಲ ಮಹಾನಗರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳು, ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ.
ದೂರ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ಖರ್ಚಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದವರು, ಈಗ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ-ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ.
ವೇಗದ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದಾಗಿ, ಜನರಿಗೆ ಬೇರೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಉಳಿತಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುವುದರಿಂದ ಜನರ ಆಯಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಸ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಹಬ್ಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿವೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಕೇವಲ ಸಾರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೊಡ್ಡ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಲಿದೆ.
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