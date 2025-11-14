ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್: ಹೀನಾಯ ಸೋಲು.. ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರ, ಮುಂದೇನು ಲಾಲು ಪುತ್ರರ ನಡೆ?

ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಯು ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು ಏನೂ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯ ಮಗ ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಮಗ ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಯಾದವ್ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಚುನಾವಣಾ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದರು. ಆದರೆ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ
ಲೋಕ ಜನಶಕ್ತಿ ಪಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮहुआದಲ್ಲಿ 50 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳಿಂದ ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರ್ಜೆಡಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಆರು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಉಚ್ಚಾಟಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಘಟನೆ ಮೌಲ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು
ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಬಳಿ ಮೊದಲು ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳಿದ್ದವು, ಒಂದು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಜೆಡಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದು, ಆದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಆಯ್ಕೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಫೇಸ್ಬಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ತಾವು 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಈ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
