ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್: ಹೀನಾಯ ಸೋಲು.. ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರ, ಮುಂದೇನು ಲಾಲು ಪುತ್ರರ ನಡೆ?

india-news Nov 14 2025
Author: Ravi Janekal Image Credits:X-@TejYadav14
ಲಾಲು ಪುತ್ರನಿಗೆ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು

ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಯು ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು ಏನೂ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯ ಮಗ ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಪಕ್ಷವೂ ಶೂನ್ಯ

ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಮಗ ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಯಾದವ್ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಚುನಾವಣಾ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದರು. ಆದರೆ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ

Image credits: Instagram
50 ಸಾವಿರ ಮತಗಳಿಂದ ಸೋತ ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್

ಲೋಕ ಜನಶಕ್ತಿ ಪಕ್ಷ  ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮहुआದಲ್ಲಿ 50 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳಿಂದ ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: X-@TejYadav14
ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್‌ನನ್ನು 6 ವರ್ಷ ಆರ್‌ಜೆಡಿಯಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟಿಸಿದರು

 ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಜೆಡಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಆರು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಉಚ್ಚಾಟಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಘಟನೆ ಮೌಲ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು

Image credits: Instagram
ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಬಳಿ ಇದ್ದವು ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳು

ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಬಳಿ ಮೊದಲು ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳಿದ್ದವು, ಒಂದು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್‌ಜೆಡಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದು, ಆದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಆಯ್ಕೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.

Image credits: X-@TejYadav14
12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದ ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಫೇಸ್‌ಬಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ತಾವು 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಈ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.

Image credits: social media

