ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯ 11 ಪೇಟಗಳು, ಪ್ರತಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲೂ ಅಡಗಿದೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶ

india-news Sep 17 2025
Author: Ravi Janekal Image Credits:Our own
ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಪೇಟ

79ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ 2025 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಪೇಟವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು, ಇದನ್ನು ಬಿಳಿ ಕುರ್ತಾ ಮತ್ತು ತ್ರಿವರ್ಣ ಶಾಲು ಜೊತೆ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದ ಸಂಕೇತ

Image credits: social media
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಲೆಹೆರಿಯಾ ಪೇಟಾ

2024 ರಲ್ಲಿ, ಕಿತ್ತಳೆ, ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಲೆಹೆರಿಯಾ ಪೇಟಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಈ ಟೈ-ಡೈ ಕಲೆಯು ಮರುಭೂಮಿಯ ಗಾಳಿಯ ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, 

Image credits: Our own
ಬಂದಿನಿ ಪೇಟ ವಿನ್ಯಾಸ

2023 ರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹಳದಿ, ಕೆಂಪು, ಹಸಿರು ಮತ್ತು ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಬಂದಿನಿ ಪೇಟವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಬಾંધನಿ ಮಾದರಿ ಇತ್ತು. ಇದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪರಂಪರೆ ಭಾರತದ ಜವಳಿ ಕಲೆಯ ಆಚರಣೆಯಾಗಿತ್ತು.

Image credits: Our own
ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗಾ ಪೇಟ

2022 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೇಸರಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಪಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದ ಬಿಳಿ ಪೇಟವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಇದು 'ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗಾ' ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ನೇರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿತ್ತು.

Image credits: Our own
ಗುಲಾಬಿ ಪಟ್ಟೆಗಳಿರುವ ಪೇಟ

2021 ರಲ್ಲಿ 75 ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು, ಅವರು ಕೇಸರಿ ಪೇಟದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಪಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಕುರ್ತಾ-ನೀಲಿ ওয়েস্টಕোট ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಇದು 75 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಬಣ್ಣ ನೀಡಿತು.

Image credits: social media
ಮೋದಿಯವರ ಕೇಸರಿ ಪೇಟಾ

2020 ರ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಮಧ್ಯೆ, ಮೋದಿಜಿ ಉದ್ದನೆಯ ಬಾಲವಿದ್ದ ಕೇಸರಿ-ಕ್ರೀಮ್ ಬಣ್ಣದ ಪೇಟಾ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಬಿಳಿ ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಬಳಸಿದ್ದರು. ಇದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದ ಸಂದೇಶವಾಗಿತ್ತು.

Image credits: Our own
ವರ್ಣರಂಜಿತ ಲહેರಿಯಾ ಪೇಟ ವಿನ್ಯಾಸ

2019 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೆಂಪು, ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಲહેರಿಯಾ ಪೇಟವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದರ ಬಾರ್ಡರ್ ಶಾಲು ಭಾರತದ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು.

Image credits: Our own
ಟೈ-ಡೈ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪೇಟ

2018 ರಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಾಗ, ಮೋದಿಜಿ ಕೇಸರಿ ಪೇಟದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಛಾಯೆ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಡರ್ ಶಾಲು ಜೊತೆಗೆ ದೇಶದ  ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಸಂಗಮವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.

Image credits: Our own
4 ವರ್ಷಗಳ ಅದ್ಭುತ ಪೇಟ

ಅದೇ ರೀತಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ 2017ರ ಕೆಂಪು-ಹಳದಿ ಪೇಟ, 2016 ರ ಗುಲಾಬಿ-ಹಳದಿ ಪೇಟ, 2015 ರ ಚೆಕ್ಕರ್ಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಪೇಟ 2014 ರ ಕೆಂಪು-ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಜೋಧಪುರಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಅದ್ಭುತ ಪೇಟ ಧರಿಸಿದ್ದರು.

Image credits: Our own

