79ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ 2025 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಪೇಟವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು, ಇದನ್ನು ಬಿಳಿ ಕುರ್ತಾ ಮತ್ತು ತ್ರಿವರ್ಣ ಶಾಲು ಜೊತೆ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದ ಸಂಕೇತ
2024 ರಲ್ಲಿ, ಕಿತ್ತಳೆ, ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಲೆಹೆರಿಯಾ ಪೇಟಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಈ ಟೈ-ಡೈ ಕಲೆಯು ಮರುಭೂಮಿಯ ಗಾಳಿಯ ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ,
2023 ರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹಳದಿ, ಕೆಂಪು, ಹಸಿರು ಮತ್ತು ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಬಂದಿನಿ ಪೇಟವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಬಾંધನಿ ಮಾದರಿ ಇತ್ತು. ಇದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪರಂಪರೆ ಭಾರತದ ಜವಳಿ ಕಲೆಯ ಆಚರಣೆಯಾಗಿತ್ತು.
2022 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೇಸರಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಪಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದ ಬಿಳಿ ಪೇಟವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಇದು 'ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗಾ' ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ನೇರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿತ್ತು.
2021 ರಲ್ಲಿ 75 ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು, ಅವರು ಕೇಸರಿ ಪೇಟದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಪಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಕುರ್ತಾ-ನೀಲಿ ওয়েস্টಕোট ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಇದು 75 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಬಣ್ಣ ನೀಡಿತು.
2020 ರ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಮಧ್ಯೆ, ಮೋದಿಜಿ ಉದ್ದನೆಯ ಬಾಲವಿದ್ದ ಕೇಸರಿ-ಕ್ರೀಮ್ ಬಣ್ಣದ ಪೇಟಾ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಬಿಳಿ ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಬಳಸಿದ್ದರು. ಇದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದ ಸಂದೇಶವಾಗಿತ್ತು.
2019 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೆಂಪು, ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಲહેರಿಯಾ ಪೇಟವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದರ ಬಾರ್ಡರ್ ಶಾಲು ಭಾರತದ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು.
2018 ರಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಾಗ, ಮೋದಿಜಿ ಕೇಸರಿ ಪೇಟದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಛಾಯೆ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಡರ್ ಶಾಲು ಜೊತೆಗೆ ದೇಶದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಸಂಗಮವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ 2017ರ ಕೆಂಪು-ಹಳದಿ ಪೇಟ, 2016 ರ ಗುಲಾಬಿ-ಹಳದಿ ಪೇಟ, 2015 ರ ಚೆಕ್ಕರ್ಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಪೇಟ 2014 ರ ಕೆಂಪು-ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಜೋಧಪುರಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಅದ್ಭುತ ಪೇಟ ಧರಿಸಿದ್ದರು.
ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕನ್ವರ್ ಯಾತ್ರೆಯ ರಂಗು : ಶಿವಭಕ್ತಿಯ ಪವಿತ್ರ ಸಂಚಾರ
ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಪತ್ನಿ ಕಾಮನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಏನು?
ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 12ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಹಿಂದಿನ 11 ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು?
ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹಾಡಿಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಈ ಲೇಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರು?