ಈ ಉಸಿರಾಟದ ತಂತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಿ, ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿರಾಳವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕಿಗೆ ಮೈಯೊಡ್ಡಿದರೆ 'ಫೀಲ್-ಗುಡ್' ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆದ ಸೆರೊಟೋನಿನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಕಿಟಕಿ ಬಳಿ ನಿಂತರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೂಡ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಭುಜಗಳಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಆರಾಮ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆಯೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಸುಸ್ತು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೆದುಳು ಕೂಡ ಚುರುಕಾಗುತ್ತದೆ.
'ನಾನು ಇಂದು ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂಬಂತಹ ಸಣ್ಣ ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬದಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಾಫಿ, ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಅಥವಾ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್ನ ಪರಿಮಳವು ಮೆದುಳಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಫೋನ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ನಮ್ಮ ಅಂಗೈ ಮತ್ತು ಮುಂದೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ
ನೆಟ್ಟಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದು ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಭಂಗಿಯು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಹರಿವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಯಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮೈಕ್ರೋ-ಪಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಮರಳಿ ತರಲು ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಷಣವು ಡೋಪಮೈನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ತಕ್ಷಣದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
