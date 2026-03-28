ಅದ್ಭುತ ಲಾಭ

ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳು ಕೇವಲ ಅಡುಗೆಯ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಗಣಿಯೂ ಹೌದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಗಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಅದ್ಭುತ ಲಾಭಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.

Mar 28 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:Freepik
ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆರೋಗ್ಯ

ಪುದೀನಾ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಸ್, ಅಜೀರ್ಣ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ

ಬಾಯಿಯ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಮುಜುಗುರ ಪಡುವವರು ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಗಿಯಬಹುದು. ಇದು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ತಾಜಾತನ ಮೂಡಿಸಿ, ಒಸಡುಗಳನ್ನು ಸದೃಢಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ

ಪುದೀನಾ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ (Stress) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ಬರುವ ತಲೆನೋವಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಲು ಸಹಕಾರಿ.

ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಉತ್ತಮ

ಪುದೀನಾ ತಂಪು ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುರುಪಿನಿಂದ ಇಡುತ್ತದೆ.

ಹೇಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು?

ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 3-4 ತಾಜಾ ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಗಿದು ತಿನ್ನುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. 

