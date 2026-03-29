ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಅದರ ಸುಮಧುರವಾದ ವಾಸನೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮುಡಿಯುವ ಈ ಹೂವು ಕೇವಲ ಅಂದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ಘಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಲ್ಲಿಗೆಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ದಿನವಿಡೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸುಸ್ತಾದಾಗ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನ ವಾಸನೆ ಆಘ್ರಾಣಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಮುಡಿದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿತವಾದ ನಿದ್ರೆ ಬರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಚಹಾ (Jasmine Tea) ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕಾಳಜಿ ಇರುವವರು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ನಿಮಗೆ ಚರ್ಮದ ತುರಿಕೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ನೆನೆಸಿದ ನೀರನ್ನು ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ. ಇದರಿಂದ ಮೊಡವೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮುಖ ಕಾಂತಿಯುತವಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಪರೀತ ತಲೆನೋವು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವನ್ನು ಮೆತ್ತಗೆ ಅರೆದು ಹಣೆ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡರೆ ನೋವು ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ.
