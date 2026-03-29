ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುವ ಅನೇಕ ದೈನಂದಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ.
ಸೇಬು ಹಣ್ಣಿನ ಬೀಜದಲ್ಲಿದೆ ಸೈನೈಡ್ ಅಂಶ. ಹೌದು, ಸೇಬು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ವಯಸ್ಕರು ಸಹ ಸೈನೈಡ್ ನಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು ತುಂಬಾನೆ ಡೇಂಜರಸ್.
ಇದು ಅಡುಗೆಗೆ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎರಡು ಚಮಚ ಜಾಯಿಫಲ ಪುಡಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆಲುಸಿನೇಶನ್, ರೋಗ ಉಂಟಾಗಿ ಸಾಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿರಿಸ್ಟಿಸಿನ್ ಅಂಶ ಇದೆ.
ಎಸೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸದೆ ಬಳಸಿದರೆ ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಟೀ ಟ್ರೀ ಆಯಿಲ, ನೀಲಗಿರಿ ಎಣ್ಣೆಯ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಬೇಡ.
ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಮೆಥನಾಲ್ ನಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಕುರುಡುತನ ಮತ್ತು ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೆರಡು ಔನ್ಸ್ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿದರೂ ಅಪಾಯ ಖಚಿತಾ.
ಹೌದು ನೀರು ಕೂಡ ಅಪಾಯ. ಅವಸರದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ, ಅದು ನೆತ್ತಿಗೇರಿ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ವೆಲ್, ಸೋಡಿಯಂ ಡ್ರಾಪ್ ಸಂಭವಿಸಿ, ಉಸಿರಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಬೇಬಿ ಕ್ಯಾರೆಟನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕ್ಲೋರಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ನುಂಗುವುದು ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಸಾವು ಖಚಿತಾ.
