ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಲಹೆಗಳು

ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.

Sep 15 2025
Author: Ravi Janekal Image Credits:Getty
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳು

ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಭರಿತ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಚೀಸ್ ಮುಂತಾದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ.

ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ

ಎಲುಬು ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ.

ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಆಹಾರಗಳು

ಎಲೆಗಳ ತರಕಾರಿಗಳು, ಕೊಬ್ಬಿನ ಮೀನು, ಬೀಜಗಳು, ಬೆರ್ರಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮುಂತಾದ ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.

ಇವುಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ

ಉಪ್ಪು, ಸಕ್ಕರೆ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು, ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ.

ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮೊಣಕಾಲು ನೋವು ಮುಂತಾದವುಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ವ್ಯಾಯಾಮ

ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ನಿದ್ರೆ

ರಾತ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿದ್ರೆಯೂ ಮುಖ್ಯ.

