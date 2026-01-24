Kannada

ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸೇವಿಸಬೇಕಾದ ಏಳು ಆಹಾರಗಳು

health-life Jan 24 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Freepik-master1305
ಕ್ಯಾರೆಟ್

ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ-ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ ಇದೆ. ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕವಾದ ಲ್ಯುಟೀನ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಗೆಣಸು

ಗೆಣಸಿನಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ-ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೃಷ್ಟಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗೆಣಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಕ್ಯಾರೊಟಿನಾಯ್ಡ್‌ಗಳು ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಪೇರಳೆ ಹಣ್ಣು

ಪೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಜೆನರೇಶನ್‌ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದೃಷ್ಟಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ

ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.

ಹಸಿರು ಎಲೆ ತರಕಾರಿಗಳು

ಹಸಿರು ಎಲೆ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಯುಟೀನ್ ಮತ್ತು ಜಿಯಾಕ್ಸಾಂಥಿನ್‌ನಂತಹ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಿದ್ದು, ಇವು ದೃಷ್ಟಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಬೀಟ್ರೂಟ್

ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಉತ್ತಮ ತರಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ನೈಟ್ರೇಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಲ್ಯುಟೀನ್ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಜೆನರೇಶನ್ ಅನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

