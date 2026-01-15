Kannada

ಮೆದುಳಿನ ಪವರ್

ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ನೀವು ಹೇಳಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವುದು ಮೆದುಳು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.

health-life Jan 15 2026
Author: Pavna Das
ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ

ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ‘ನನಗೆ ಜೀವನ ಸಾಕಾಗಿದೆ’, ನಾನು ನತದೃಷ್ಟೆ, ನನ್ನಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮ ನರಮಂಡಲ ಅದನ್ನು ನಂಬಿ ಬಿಡುತ್ತೆ.

ಮೆದುಳು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ನಂಬುತ್ತೆ

ನೀವು ಹೇಳುವ ಪದಗಳು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲ. ಅವು ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಏನು ನೀರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಮೆದುಳು ಅದನ್ನೇ ನಂಬುತ್ತೆ.

ಆತಂಕ, ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ

ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಸಾಹಯಕತೆ ಕಾಡಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ.

ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾತು

ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಹೀಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಇರಲಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೆ ಮಾತನಾಡಿ.

ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ನಂಬುತ್ತೆ

ನೆಗೆಟಿವ್ ಪದಗಳ ಬದಲಾಗಿ, ನಾನು ಹೀಲ್ ಆಗ್ತೀದ್ದೀನಿ, ನಾನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಅದೃಷ್ಟವಂತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿ. ಮನಸ್ಸು ಅದನ್ನ ನಂಬುತ್ತೆ, ನೀವು ಬದಲಾಗುವಿರಿ.

ಈ ರೀತಿ ಹೀಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ನೀವು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುವಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದೇಹ, ಎಲ್ಲವೂ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳುತ್ತೆ.

