ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ 4 ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ನೀಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಸೇಬಿನಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಯಾವಾಗ ನೀಡಬೇಕು- ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉಪಹಾರದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು.
ಕಿತ್ತಳೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಯ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದು, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ನೀಡಬೇಕು- ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಊಟವಾದ 1-2 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲೇಬೇಡಿ.
ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ನೀಡಬೇಕು- ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ನೀಡಬೇಡಿ.
ಪೇರಳೆಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಯಾವಾಗ ನೀಡಬೇಕು- ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಥವಾ ಸಂಜೆಯ ತಿಂಡಿಯಾಗಿ, ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ನೀಡಿ
