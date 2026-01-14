Kannada

ಕಾಫಿಯಿಂದ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯ 40% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ, ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ

health-life Jan 14 2026
Author: Sathish Kumar KH Image Credits:Instagram
ಏಟ್ರಿಯಲ್ ಫಿಬ್ರಿಲೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಕಾಫಿ

2025 ರಲ್ಲಿ JAMA ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿವೆ. ಕಾಫಿ ಸೇವನೆಯು ಏಟ್ರಿಯಲ್ ಫಿಬ್ರಿಲೇಷನ್ (AFib) ಅನ್ನು 40% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: social media
ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ

DECAF ಎಂಬ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ, AFib ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆ, ಏಟ್ರಿಯಲ್ ಫ್ಲಟರ್ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ 200 ವಯಸ್ಕರು 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದಾಗ, ಅವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು.

Image credits: Getty
ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳು

ಕಾಫಿ ಸೇವನೆಯಿಂದ ದೇಹದ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಇದು ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Freepik
ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ

ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Freepik
ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ

ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಕಾಫಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡದೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನೇ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್‌ನ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty

