2025 ರಲ್ಲಿ JAMA ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿವೆ. ಕಾಫಿ ಸೇವನೆಯು ಏಟ್ರಿಯಲ್ ಫಿಬ್ರಿಲೇಷನ್ (AFib) ಅನ್ನು 40% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
DECAF ಎಂಬ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ, AFib ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆ, ಏಟ್ರಿಯಲ್ ಫ್ಲಟರ್ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ 200 ವಯಸ್ಕರು 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದಾಗ, ಅವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು.
ಕಾಫಿ ಸೇವನೆಯಿಂದ ದೇಹದ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಇದು ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಕಾಫಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡದೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನೇ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
