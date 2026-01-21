Kannada

ಅಡುಗೆಮನೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು

ಅಡುಗೆಮನೆಯು ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

health-life Jan 21 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:pinterest
ಎಣ್ಣೆಯ ಬಳಕೆ

ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಅತಿಯಾದ ಎಣ್ಣೆಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
ಕರಿದ ಆಹಾರಗಳು

ಅತಿಯಾಗಿ ಕರಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಅತಿಯಾಗಿರಬಾರದು

ಅತಿಯಾದ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇದು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
ಉಳಿದ ಆಹಾರಗಳು

ಉಳಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇದು ಆಹಾರ ಕೆಡಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Freepik
ಸಾಸ್ ಬಳಕೆ

ಸಾಸ್ ಜೊತೆ ತಿಂದರೆ ರುಚಿ ಸಿಕ್ಕರೂ, ಅತಿಯಾದ ಸಾಸ್ ಬಳಕೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.

Image credits: Freepik
ಫೈಬರ್ ಇರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದು

ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಫೈಬರ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು.

Image credits: freepik
ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಡಿ

ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಹ ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಇದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಹಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಲು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು.

Image credits: social media

