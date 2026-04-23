Kannada

ನರಹುಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಹಾರ

ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ನೋವಾದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮುಜುಗರ. ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ, ಚಿಂತೆ ಬೇಡ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

health-life Apr 23 2026
Author: Sushma Hegde Image Credits:gemini ai
Kannada

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳು

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ-ವೈರಲ್ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನರಹುಲಿ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಹಾಕಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಬಿಡಿ. ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ನರಹುಲಿ ಉದುರಿ ಹೋಗಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಆ್ಯಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್

ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಹತ್ತಿಯ ಉಂಡೆಯನ್ನು ವಿನೆಗರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ನರಹುಲಿ ಮೇಲೆ ಇಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನರಹುಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಉದುರಿಹೋಗುತ್ತದೆ.
Image credits: Getty
Kannada

ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ

ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಂಜೈಮ್‌ಗಳು ನರಹುಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ನರಹುಲಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಟೇಪ್ ಹಾಕಿ.  ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮ ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Gemini AI
Kannada

ಲೋಳೆಸರ (Aloe Vera)

ಲೋಳೆಸರದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಆಮ್ಲವಿದೆ. ಲೋಳೆಸರ ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ನರಹುಲಿ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿ. ಇದು ಸೋಂಕನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಂಪು ನೀಡುತ್ತದೆ.
Image credits: ChatGPT
Kannada

ನಿಂಬೆ ರಸ

ನಿಂಬೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ನರಹುಲಿಯನ್ನು ಒಣಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಾಜಾ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ನರಹುಲಿ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ಉದುರಿಹೋಗುತ್ತದೆ.
Image credits: chat GPT
Kannada

ಟೀ ಟ್ರೀ ಆಯಿಲ್

ಟೀ ಟ್ರೀ ಆಯಿಲ್ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿ-ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ನರಹುಲಿ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿ. ಇದು ವೈರಸ್ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು బాగా ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
Image credits: Getty
Kannada

ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ

ನರಹುಲಿಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಗೀಚಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಕೀಳಬೇಡಿ. ಬೇರೆಯವರು ಬಳಸಿದ ಟವೆಲ್ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಸಮಸ್ಯೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
Image credits: chatgpt

