Kannada

ದಟ್ಟ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯಲು ಅಗಸೆ ಬೀಜ

ಕೂದಲು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಅಗಸೆ ಬೀಜ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

health-life Apr 19 2026
Author: Sathish Kumar KH Image Credits: Getty
Kannada

ಅಗಸೆ ಬೀಜದ ಪ್ರಯೋಜನ

ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅಗಸೆ ಬೀಜವೂ ಒಂದು. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಒಮೆಗಾ-3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳು ಕೂದಲನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: Social media
Kannada

ಅಗಸೆ ಬೀಜದ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಗಸೆ ಬೀಜವನ್ನು 2 ಕಪ್ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಇದಕ್ಕೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ.

Image credits: social media
Kannada

ಮೈಲ್ಡ್ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ತೊಳೆಯಿರಿ

ಈ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಮೈಲ್ಡ್ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದು ಕೂದಲಿಗೆ ಮೃದುತ್ವ ಮತ್ತು ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: social media
Kannada

ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್

ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಪ್ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಯಲು ಇಡಿ. ನೀರು ಕುದಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ. ಸುಮಾರು 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ.

Image credits: Getty
Kannada

ಮಿಶ್ರಣ ದಪ್ಪಗಾಗುವವರೆಗೆ ಕುದಿಸಿ

ನಡುವೆ ಆಗಾಗ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತಿರಿ. ಅದು ಜೆಲ್‌ನಂತೆ ದಪ್ಪಗಾದ ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.

Image credits: Getty
Kannada

ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ಸೋಸಿ, ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ

ನಂತರ, ಬೀಜಗಳಿಂದ ಜೆಲ್ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಜರಡಿ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆ ಬಳಸಿ ಸೋಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ.

Image credits: Getty
Kannada

ಈ ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ

ಜೆಲ್ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲೋವೆರಾ, ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಮತ್ತು ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಈ ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ.

Image credits: social media

