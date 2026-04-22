ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಲು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ ಎತ್ತರ. ನಿಮ್ಮ ಹೈಟ್ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಕಾಂನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ.
ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ನೇರವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ವಿಕಸನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪುಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಬೆನ್ನಿನ ಮೂಳೆಗಳು ನೇರವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಫುಶ್ ಅಪ್ಸ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೇಹದ ಪೋಶ್ಚರ್ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ದೇಹವನ್ನು ಸೆಳೆದು ಹೈಟ್ ಹೆಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
