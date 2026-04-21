Night Sweats: ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೆವರುತ್ತೀರಾ? ಈ 7 ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು

ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆವರು ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ 7 ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು.
health-life Apr 21 2026
Author: Govindaraj S Image Credits: Getty
ಸೋಂಕುಗಳು

ದೇಹವು ತನ್ನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೋಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸೋಂಕುಗಳು ರಾತ್ರಿ ಬೆವರುವಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. 

ಋತುಬಂಧ ಅಥವಾ ಪೆರಿಮೆನೋಪಾಸ್

ಋತುಬಂಧ (Menopause) ಅಥವಾ ಪೆರಿಮೆನೋಪಾಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ರೋಜೆನ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಬೆವರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವು ಬಗೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳು

ದೇಹವು ಅಸಹಜ ಜೀವಕೋಶಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಬೆವರುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಲಿಂಫೋಮಾ ಮತ್ತು ಲ್ಯುಕೇಮಿಯಾದಂತಹ (ರಕ್ತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್) ಕೆಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ

ಹೈಪರ್‌ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ (ಅತಿಯಾದ ಥೈರಾಯ್ಡ್) ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆವರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕ

ಆತಂಕ, ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ PTSD (ಪೋಸ್ಟ್-ಟ್ರಾಮಾಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್) ನಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. 

ಮಧುಮೇಹ

ಮಧುಮೇಹ ಅಥವಾ ಪ್ರಿ-ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಆಗ ದೇಹವು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. 

ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಸೊಫೇಜಿಲ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ (GERD)

ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಸೊಫೇಜಿಲ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ (GERD) ಇದ್ದರೆ, ರಾತ್ರಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಆಮ್ಲವು ಅನ್ನನಾಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಆಸಿಡ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಾತ್ರಿ ಬೆವರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
