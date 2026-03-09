Kannada

ಮೊಡವೆಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ?

ಮೊಡವೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿವೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಏಳು ಸುಲಭ ಉಪಾಯಗಳು.

health-life Mar 09 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Social media
ಬೇವು ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ

ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅರೆದು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮೊಡವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿ. 20 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದು ಸೋಂಕು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Instagram
ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್

ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮೊಡವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಂಪು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೊಡವೆಗಳು ಬೇಗನೆ ಒಣಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
ಜೇನುತುಪ್ಪ

ಜೇನುತುಪ್ಪ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಮೊಡವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿ. ಇದು ಮೊಡವೆಗಳು ಬೇಗನೆ ಕುಗ್ಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: meta ai
ಐಸ್ ಥೆರಪಿ

ಪ್ಯಾಪ್ಯೂಲ್ಸ್‌ನಂತಹ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮೊಡವೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ. ಅದನ್ನು 5-10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಮೊಡವೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡಿ. ಇದು ನೋವು ಮತ್ತು ಊತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ

Image credits: Freepik
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ರಸ

ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುವವರು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ರಸವನ್ನು ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಇದು ಸೆಬಮ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ

ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಮೊಡವೆಗಳಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದ ನಂತರ ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.

Image credits: Freepik

