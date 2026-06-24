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ಬೆಡ್‌ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಐವಿ ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ 7 ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನ!

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಿಡಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಐವಿ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

health-life Jun 24 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Getty
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ಗಾಳಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಐವಿ ಗಿಡವು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ಫಂಗಸ್ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫಂಗಸ್ ಅಥವಾ ಅಚ್ಚು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಐವಿ ಗಿಡವು ಇದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಫಂಗಸ್ ಕಣಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

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ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ

ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಐವಿ ಗಿಡವನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.

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ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಐವಿ ಗಿಡವು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.

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ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ

ಸುಂದರವಾದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಐವಿ ಗಿಡವನ್ನು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆಗೆ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ನೋಡಲು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

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ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಹಸಿರನ್ನು ನೋಡುವುದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಐವಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.

Image credits: Getty
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ಕಡಿಮೆ ಆರೈಕೆ ಸಾಕು

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಐವಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.

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