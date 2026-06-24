ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಿಡಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಐವಿ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಐವಿ ಗಿಡವು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫಂಗಸ್ ಅಥವಾ ಅಚ್ಚು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಐವಿ ಗಿಡವು ಇದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಫಂಗಸ್ ಕಣಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಐವಿ ಗಿಡವನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಐವಿ ಗಿಡವು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಸುಂದರವಾದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಐವಿ ಗಿಡವನ್ನು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆಗೆ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ನೋಡಲು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹಸಿರನ್ನು ನೋಡುವುದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಐವಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಐವಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.
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