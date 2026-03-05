ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಟೀನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಗಾಬರಿಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅತಿಯಾದ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಅದ್ಭುತ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇವೆ.
ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗ. ಟೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಿಸಿ ಹಾಲನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆಯ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಮತ್ತು ಟೀ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಟೀಗೆ ಬೆರೆಸಿದರೆ ಸಿಹಿಯು ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಹಾಲಿಲ್ಲದ ಟೀ (Black Tea) ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಜಜ್ಜಿದ ಶುಂಠಿ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಕುದಿಸಿ. ಇದರ ಖಾರವು ಅತಿಯಾದ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಮರೆಮಾಚುತ್ತದೆ.
ಬ್ಲಾಕ್ ಟೀ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕೆಲವು ಹನಿ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ನಿಂಬೆಯ ಹುಳಿ ಅಂಶವು ಸಿಹಿಯನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
